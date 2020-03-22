В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня

В той час, як в Україні на вечір 21 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, досягла 304 544 людей у всьому світі.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

З початку захворювання 12974 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 91681 людина одужала.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в: Китаї (81 321), Італії (53578), Ірані (20610), Іспанії (25 374) і Німеччини (22 213).

У Франції - 14 308 випадків, у США - 25 493, у Швейцарії - 6575, у Великобританії - 5067, у Нідерландах - 3640, в Норвегії - 2118, у Швеції - 1763, в Данії - 1420, в Японії - 1007.

У Росії таких випадків 306, в Туреччині - 670, в Білорусі - 76, в Україні - 47 (три випадки летальних).

Найбільше летальних випадків від цієї хвороби в Італії (4825), в Китаї (3139).

В Ірані зафіксовано 1556 жертв коронавірусу, в Іспанії - 1375, у Франції - 562, у Великобританії - 233 випадок, в американському штаті Вашингтон - 94 померлих.

Ті країни і території, які першими зіткнулися з новим коронавірусом, лідирують у переліку за кількістю тих, хто одужав: китайська провінція Хубей - 58946, Іран - 7625.

В Італії, яка стала епіцентром хвороби в Європі, одужали поки 6072 людини. Також країна, встановила новий антирекорд: за останню добу в Італії були зафіксовані 793 смерті від захворювання коронавірусом COVID-19. Це найбільша кількість жертв за добу з початку спалаху коронавірусу в країні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 21 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 275,5 тис. чоловік.

Раніше у Києві обмежили число відвідувачів в продуктових магазинах і аптеках.

<p">Крім того. Київ закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів з понеділка.

20 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 80 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію.