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21 березня 2020, субота, 19:49 3
Суспільство 2020-03-21T19:57:40+02:00
Українські Новини
У Києві обмежили кількість відвідувачів у продуктових магазинах і аптеках

У Києві обмежили кількість відвідувачів у продуктових магазинах і аптеках

Таня Войтюк
Карантин, Аптеки, Київ, Обмеження, Covid-19, Карантин в Україні
Аптеки в Києві
Аптеки в Києві

У Києві посилили заходи карантину і ввели обмеження по кількості відвідувачів, які можуть одночасно знаходитися у продуктових магазинах та аптеках.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради.

"Керівникам мережі продуктових магазинів і аптек забезпечити наявність споживачів у торговельному приміщенні в кількості 1 людина на 10 м2 і забезпечити заходи по дотриманню санітарних норм", йдеться у протоколі постійної комісії ТЕБ та НС "ПРО запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної короновирусом SARS-CoV-2, і введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва", - йдеться в повідомленні.

ПостановаПостанова

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівцях посилили заходи карантину. В аптеки і продуктові магазини не пускають відвідувачів без засобів захисту.

Також ввели обмеження на громадський транспорт. За маршрутами можна буде їздити лише обмеженому списку людей.

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