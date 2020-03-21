У Києві обмежили кількість відвідувачів у продуктових магазинах і аптеках

У Києві посилили заходи карантину і ввели обмеження по кількості відвідувачів, які можуть одночасно знаходитися у продуктових магазинах та аптеках.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради.

"Керівникам мережі продуктових магазинів і аптек забезпечити наявність споживачів у торговельному приміщенні в кількості 1 людина на 10 м2 і забезпечити заходи по дотриманню санітарних норм", йдеться у протоколі постійної комісії ТЕБ та НС "ПРО запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної короновирусом SARS-CoV-2, і введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Постанова

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівцях посилили заходи карантину. В аптеки і продуктові магазини не пускають відвідувачів без засобів захисту.

Також ввели обмеження на громадський транспорт. За маршрутами можна буде їздити лише обмеженому списку людей.