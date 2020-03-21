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21 марта 2020, суббота, 14:18 390
Общество 2020-03-21T14:46:42+02:00
Українські Новини
В Черновцах ужесточили карантин. Закрыли город и ввели обязательный масочный режим

В Черновцах ужесточили карантин. Закрыли город и ввели обязательный масочный режим

Таня Войтюк
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Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В связи с тем, что в четырех областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию, в Черновцах, помимо полного закрытия города, усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области, и ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.

Обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - сказал Каспрук.

Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - сказал Каспрук.

Кроме этого в городе приостанавливают все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля. Также детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей.

Чтобы защитить себя:

  • Держите дистанцию - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
  • Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Как сообщали Українські Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 2 до 41.

Напомним, 19 марта из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысяч человек.

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