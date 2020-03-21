В Черновцах ужесточили карантин. Закрыли город и ввели обязательный масочный режим

В связи с тем, что в четырех областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию, в Черновцах, помимо полного закрытия города, усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области, и ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook. Обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта. "Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - сказал Каспрук. Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан. "Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - сказал Каспрук. Кроме этого в городе приостанавливают все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля. Также детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей. Чтобы защитить себя: Держите дистанцию - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными. Как сообщали Українські Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 2 до 41. Напомним, 19 марта из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысяч человек.