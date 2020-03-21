Киев закрывает весь общественный транспорт: кого будут возить по пропускам

Начиная с понедельника, 23 марта, Киев вводит ограничения на перемещение на общественном транспорте по городу. Пользоваться трамваями, автобусами и троллейбусами смогут только определенные люди и по специальным пропускам. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, передают Українськi Новини. Транспортом смогут пользоваться: медицинские работники; спасатели; правоохранители; сотрудники аптек; сотрудники ЖКХ; персонал продуктовых магазинов. Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Такие пропуска мэрия сейчас передает на все необходимые предприятия. Придерживайтесь правил карантина и берегите себя: Держите дистанцию - 1,5 метра. Не касайтесь лица, особенно глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Мойте руки в среднем 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Ранее Українські Новини писали о том, как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу. Сейчас США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей.