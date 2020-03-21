Киев закрывает весь общественный транспорт: кого будут возить по пропускам

В общественный транспорт будут пускать врачей

В общественный транспорт будут пускать врачей

Начиная с понедельника, 23 марта, Киев вводит ограничения на перемещение на общественном транспорте по городу. Пользоваться трамваями, автобусами и троллейбусами смогут только определенные люди и по специальным пропускам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, передают Українськi Новини.

Транспортом смогут пользоваться:

медицинские работники;

спасатели;

правоохранители;

сотрудники аптек;

сотрудники ЖКХ;

персонал продуктовых магазинов.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Такие пропуска мэрия сейчас передает на все необходимые предприятия.

Придерживайтесь правил карантина и берегите себя:

Держите дистанцию - 1,5 метра.

Не касайтесь лица, особенно глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Мойте руки в среднем 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

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