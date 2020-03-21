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21 марта 2020, суббота, 16:12 1577
Общество 2020-03-21T16:13:38+02:00
Українські Новини
Киев закрывает весь общественный транспорт: кого будут возить по пропускам

Киев закрывает весь общественный транспорт: кого будут возить по пропускам

Таня Войтюк
Киев, Коронавирус, Общественный транспорт, коронавирус в Украине, Симптомы коронавируса
В общественный транспорт будут пускать врачей
В общественный транспорт будут пускать врачей

Начиная с понедельника, 23 марта, Киев вводит ограничения на перемещение на общественном транспорте по городу. Пользоваться трамваями, автобусами и троллейбусами смогут только определенные люди и по специальным пропускам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, передают Українськi Новини.

Транспортом смогут пользоваться:

  • медицинские работники;
  • спасатели;
  • правоохранители;
  • сотрудники аптек;
  • сотрудники ЖКХ;
  • персонал продуктовых магазинов.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Такие пропуска мэрия сейчас передает на все необходимые предприятия.

Придерживайтесь правил карантина и берегите себя:

  • Держите дистанцию - 1,5 метра.
  • Не касайтесь лица, особенно глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
  • Мойте руки в среднем 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Ранее Українські Новини писали о том, как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу.

Сейчас США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей.

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