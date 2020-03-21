підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
21 березня 2020, субота, 19:00 9
Суспільство 2020-03-21T19:15:01+02:00
Українські Новини
Тернопільська область ввела режим надзвичайної ситуації

Тернопільська область ввела режим надзвичайної ситуації

Таня Войтюк
Тернопільська область, надзвичайна ситуація, Тернопіль, Коронавірус, карантин через коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Слідом за Харківської, Тернопільська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Про це йдеться в розпорядженні голови Тернопільської обласної державної адміністрації №196/01.02-01 від 20 березня, передають Українські Новини.

"Тимчасово, з 21 березня ввести в дію на території Тернопільської області режим надзвичайної ситуації", - сказано в документі.

У зв'язку з цим районні державні адміністрації, виконавчі комітети Бережанського, Кременецького, Тернопільського, Чортківського міських рад, міст районного значення мають перевести систему цивільного захисту області у режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, Тернопіль призупинить перевезення пасажирів громадським транспортом з 23 березня на час карантину.

Крім цього, Київ закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів з понеділка. У тролейбуси, автобуси і трамваї пускатимуть тільки за перепустками, які будуть видавати на роботі.

Регулювати це будуть як мінімум три представника правоохоронних органів.

Більше новин про: Тернопільська область надзвичайна ситуація Тернопіль Коронавірус карантин через коронавірус

Поставили антисептик і закрили їдальню. Як НАБУ і ...
Під Тернополем у ДТП зіткнулися 2 автомобіля: пост...
Випадки коронавірусу в Тернополі не підтвердилися...
Київ з понеділка закриває весь громадський транспо...
Київ з понеділка закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів
Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков
Новини
Тернопільська область ввела режим надзвичайної ситуації 19:00
Поставили антисептик і закрили їдальню. Як НАБУ і ГПУ працюють в умовах карантину 16:45
Держуправління справами домовилося про авіаперельоти Зеленського в 2020 за 55 млн гривень 16:06 Документ
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА
Перший випадок коронавірусу зафіксували в Луцьку 15:55
Кличко. Скріншот
Київ з понеділка закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів 14:28
більше новин
Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - експерти 15:34
Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерти 15:43
Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти 15:58
В Україні можуть ввести комендантську годину через коронавірус 11:04
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
більше новин
Коронавірус. Фото: pixabay
МОЗ підтвердив 21 випадок коронавірусу. Додалися Дніпропетровська та Івано-Франківська області 20:27
Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков 12:53 Інфографіка
Влада придумала, як заробити та поділити сотні мільйонів на коронавірусі, - Охріменко 20:09
Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв 00:33
Академія оnline пропонує правила ефективної "віддаленки" для офісних співробітників під час карантину, - Олексій Кавилін 12:11
більше новин
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok