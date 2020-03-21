Слідом за Харківської, Тернопільська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Про це йдеться в розпорядженні голови Тернопільської обласної державної адміністрації №196/01.02-01 від 20 березня, передають Українські Новини.

"Тимчасово, з 21 березня ввести в дію на території Тернопільської області режим надзвичайної ситуації", - сказано в документі.

У зв'язку з цим районні державні адміністрації, виконавчі комітети Бережанського, Кременецького, Тернопільського, Чортківського міських рад, міст районного значення мають перевести систему цивільного захисту області у режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, Тернопіль призупинить перевезення пасажирів громадським транспортом з 23 березня на час карантину.

Крім цього, Київ закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів з понеділка. У тролейбуси, автобуси і трамваї пускатимуть тільки за перепустками, які будуть видавати на роботі.

Регулювати це будуть як мінімум три представника правоохоронних органів.