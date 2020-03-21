Не будут пускать в общественный транспорт без справки: как она выглядит

В связи с тем, что с 23 марта в Киеве ограничивают пассажирские перевозки на общественном транспорте и на трамваях, автобусах и троллейбусах можно будет ездить исключительно по пропускам, без определенной справки с понедельника попасть в общественный транспорт Киева будет невозможно. О том, как выглядит документ сообщает Телеграм-канал "Coronavirus". Мэр Кличко распорядился закрыть общественный транспорт для всех, кроме работников стратегически важных для жизни предприятий, а именно медиков, работников аптек и супермаркетов. Справка работника Сильпо Не нарушайте правила карантина и берегите себя: Держите дистанцию - 1,5 метра. Не касайтесь лица, особенно глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Мойте руки в среднем 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Ранее Українські Новини писали о том, как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу. Сейчас США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей.