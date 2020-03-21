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21 марта 2020, суббота, 17:34 249
Общество 2020-03-21T17:35:31+02:00
Українські Новини
Не будут пускать в общественный транспорт без справки: как она выглядит

Не будут пускать в общественный транспорт без справки: как она выглядит

Таня Войтюк
Киев, Врачи, Карантин, Сильпо, Общественный транспорт, карантин в Украине, Супермаркеты
Общественный транспорт. Фото: КГГА
Общественный транспорт. Фото: КГГА

В связи с тем, что с 23 марта в Киеве ограничивают пассажирские перевозки на общественном транспорте и на трамваях, автобусах и троллейбусах можно будет ездить исключительно по пропускам, без определенной справки с понедельника попасть в общественный транспорт Киева будет невозможно.

О том, как выглядит документ сообщает Телеграм-канал "Coronavirus".

Мэр Кличко распорядился закрыть общественный транспорт для всех, кроме работников стратегически важных для жизни предприятий, а именно медиков, работников аптек и супермаркетов.

Справка работника СильпоСправка работника Сильпо

Не нарушайте правила карантина и берегите себя:

  • Держите дистанцию - 1,5 метра.
  • Не касайтесь лица, особенно глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
  • Мойте руки в среднем 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Ранее Українські Новини писали о том, как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу.

Сейчас США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей.

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