В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

К областям Украины, в которых в связи с пандемией коронавируса объявили чрезвычайную ситуацию добавилась Харьковская область. Режим ЧС распространяется на всю территорию, в том числе и в самом Харьков.

Об этом на заседании Комиссии объявил глава ОГА Алексей Кучер.

"Введена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Что это значит? Создан штаб. Я руководитель штаба. И мы будем в оперативном порядке координировать все действия. Как вы, вероятно, слышали, рассматривается вопрос, данное соответствующее задание структурным подразделениям для того, чтобы изучили вопрос полной остановки общественного транспорта", - сказал Кучер.

По его словам, введение режима ЧС позволит быстро принимать управленческие решения, чтобы не допустить распространения коронавируса в области.

Кучер утверждает, что чрезвычайная ситуация необходима для того, чтоб быстро остановить транспорт в случае распространения коронавируса в Харьковской области.

Напомним, режим ЧС уже действует в Киеве и еще шести областях, среди которых Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская, Житомирская, Черновицкая.

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Ранее Українські Новини писали о том, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения.

Напомним, в Италии чрезвычайную ситуацию объявили в конце января.