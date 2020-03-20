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20 березня 2020, пʼятниця, 17:23 3
Фінанси 2020-03-20T18:00:02+02:00
Українські Новини
Гривня почала поступово зростати після різкого обвалу. Курс на початок тижня

Гривня почала поступово зростати після різкого обвалу. Курс на початок тижня

Таня Войтюк
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Курс гривні
Курс гривні

У той час, як долар продовжує падати, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 березня, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,6497
1 долар США 27,7386
1 швейцарський франк 28,1353
10 ієн 2,5037
10 російський рубль 3,4925
1 євро 29,6359

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Тим часом НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому".

Також НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

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