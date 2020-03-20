Гривня почала поступово зростати після різкого обвалу. Курс на початок тижня

У той час, як долар продовжує падати, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 березня, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,6497 1 долар США 27,7386 1 швейцарський франк 28,1353 10 ієн 2,5037 10 російський рубль 3,4925 1 євро 29,6359 Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів. Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. Тим часом НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому". Також НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.