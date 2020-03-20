Комендантська година: що це таке і коли її вводили в сучасній історії

20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Комендантська година — це заборона на перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби (найчастіше, вночі та ввечері). Право перебувати на вулиці дає спеціальний дозвіл.

Комендантська година вводиться для встановлення і підтримання порядку, коли на вулицях заворушення і у воєнний час. Такі обмеження повинні зменшити кількість жертв. Стежать за дотриманням комендантської години спеціально виділені для цього підрозділи військ або поліції.

Комендантську годину вводили в Москві в серпні 1991 року під час подій ГКЧП, але скасували в той же день. Пізніше її вводили в Таджикистані під час війни, і там обмеження тривали кілька років. У Франції в 2015 році після низки терактів ввели обмеження на перебування людей на вулиці вночі. Зараз комендантська година є на території, яку контролюють угруповання "ЛДНР". Там заборонено пересування з 23:00 до 4:00. Людям дозволяють виходити вночі на вулицю лише кілька ночей у році на свята.

Як повідомляли Українські Новини, на даний момент в Україні 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких були летальними.

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