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20 березня 2020, пʼятниця, 12:07 7
Суспільство 2020-03-20T13:45:03+02:00
Українські Новини
Комендантська година: що це таке і коли її вводили в сучасній історії

Комендантська година: що це таке і коли її вводили в сучасній історії

Кира Молчанова
Обмеження, Коронавірус, Карантин в Україні, Комендантська година
Комендантська година. Фото: Pixabay.
Комендантська година. Фото: Pixabay.

20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Комендантська година — це заборона на перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби (найчастіше, вночі та ввечері). Право перебувати на вулиці дає спеціальний дозвіл.

Комендантська година вводиться для встановлення і підтримання порядку, коли на вулицях заворушення і у воєнний час. Такі обмеження повинні зменшити кількість жертв. Стежать за дотриманням комендантської години спеціально виділені для цього підрозділи військ або поліції.

Комендантську годину вводили в Москві в серпні 1991 року під час подій ГКЧП, але скасували в той же день. Пізніше її вводили в Таджикистані під час війни, і там обмеження тривали кілька років. У Франції в 2015 році після низки терактів ввели обмеження на перебування людей на вулиці вночі. Зараз комендантська година є на території, яку контролюють угруповання "ЛДНР". Там заборонено пересування з 23:00 до 4:00. Людям дозволяють виходити вночі на вулицю лише кілька ночей у році на свята.

Як повідомляли Українські Новини, на даний момент в Україні 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких були летальними.

Всього в світі на COVID-19 хворіють більше 234 030 осіб.

протягом четверга, 19 березня, у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію.

Тим часом, на в'їзді до Києва працюють вісім блокпостів через карантину.

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