ВООЗ розробила стратегію боротьби з коронавірусом і закликала країни їй слідувати

В ВООЗ наголошують, що всі держави світу мають організувати та ввести протиепідемічні заходи, аби зупинити розповсюдження вірусу SARS-COV-2, однак для деяких держав це стане справжнім викликом, особливо в нинішніх економічних умовах, пише "Ваше здоров'я".

"Державам, які відмовляються сьогодні від елементарних заходів щодо захисту суспільної охорони здоров’я, доведеться зіткнутися з ще більш серйозною проблемою, навантаження на систему охорони здоров’я тільки збільшиться і доведеться вживати більш жорстких заходів контролю", – попередив очільник ВООЗ д-р Тедрос.

Він закликав всі держави в боротьбі з пандемією прийняти всебічні заходи, які б враховували місцеву специфіку і були зосереджені на стримуванні інфекції. У ВООЗ рекомендують державам діяти за чотирма напрямками, що покликані протидіяти поширенню COVID-19.

Бути готовими

На сьогодні низка країн і територій поки не повідомляли про виявлення випадків нового коронавірусу, а в деяких державах повідомили про 10-ти або менше хворих. І навіть там, де вірус виявлений, він поширений не скрізь. Д-р Тедрос закликав ці країни підготуватися до можливого спалаху. Йдеться як про інформованість населення, так і про готовність лікарень.

Виявляти, запобігати і лікувати

"Не можна перемогти вірус, не виявивши його, – зауважив глава ВООЗ. – Це означає, що потрібно посилити нагляд, щоб виявити, ізолювати, протестувати і лікувати кожного носія вірусу і таким чином перервати ланцюг передачі".

Обмежити передачу вірусу і придушити його

Д-р Тедрос зазначив, що навіть якщо не вдається повністю зупинити передачу COVID-19, можна значно скоротити її масштаби. Для цього, за його словами, потрібно намагатися виявити якомога більше носіїв вірусу і людей, що контактували з ними, яких необхідно помістити під карантин. Він сказав, що захистити людей, в тому числі тих, що живуть в будинках для літніх, можна тільки оперативно протестувавши всіх людей з підозрою на зараження.

Шукати нові методи боротьби з вірусом

З огляду на те, що COVID-19 – новий для нас вірус і ми опинилися в непередбачуваній ситуації, сказав глава ВООЗ, нам доводиться набиратися знань по ходу справи. "Ми повинні знайти нові методи запобігання інфікуванню, врятувати життя людей і звести наслідки епідемії до мінімуму, – підкреслив він. – Кожній країні є чим поділитися в плані засвоєних уроків".

ВООЗ, зі свого боку, робить все можливе, щоб підтримати влади різних країн. У 57 держав спрямовані засоби особистого захисту, на черзі ще 28 держав. 120 країн отримали лабораторне обладнання.

Експерти Організації проводять дистанційне навчання медпрацівників, на онлайн курс вже записалося 176 000 медиків. У ВООЗ також опублікували цілу низку відповідних інструкцій і протоколів лікування. Налагоджено співпрацю з Всесвітнім економічним форумом, ФІФА та з Міжнародними торговими палатами з тим, щоб залучити приватний сектор. Всі установи системи ООН допомагають країнам підготуватися до епідемії і впоратися з нею. Всесвітня організація охорони здоров’я отримала обіцянки від донорів надати на боротьбу з пандемією COVID-19 в цілому більше 440 млн доларів.

Д-р Тедрос знову підкреслив, що впоратися з новим вірусом можна тільки спільними зусиллями.

Як повідомляли Українські Новини, в Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом.

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