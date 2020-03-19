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19 марта 2020, четверг, 20:27 233
Общество 2020-03-19T20:33:26+02:00
Українські Новини
Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области

Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Минздрав подтвердил 21 случай заболевания коронавирусом в Украине. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области. Об этом говорится в сообщении МОЗ в Facebook.

Так, сообщается, что, по состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская - 2 случая;

Житомирская - 1 случай;

Также один случай подтвержден в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса.

А в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что посетивший Швейцарию 50-летний киевлянин с подтвержденным коронавирусом лечится дома.

Также вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

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