За вчителями та викладачами зберігається середня заробітна плата в період карантину, - Мандзій

В той час, як у МОЗ заявили, що можуть ввести більш суворий карантинний режим, заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявляє, що за всіма педагогічними працівниками установ освіти на всіх рівнях зберігається середня заробітна плата в період карантину. Про це вона повідомила під час відеотрансляції в четвер, передають Українські Новини. "Оплата праці педагогічних працівників на період карантину має бути в межах середньої заробітної плати", - сказала вона. За словами Мандзій, до педагогічним працівникам ставляться всі працівники навчальних закладів - вихователі, майстри, шкільні психологи та медичний персонал. Заступник міністра також наголосила, що керівники закладів освіти не мають зобов'язувати своїх працівників писати заяви на відпустку на період карантину. Як повідомляли Українські Новини, поки в Україні триває карантин, з наступного тижня буде запущений сервіс трансляції уроків для школярів 5-11класів. Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) доручила департаменту освіти і науки адміністрації організувати дистанційне навчання школярів і студентів. Раніше пробне ЗНО перенесли на початок квітня з-за карантину.