За вчителями та викладачами зберігається середня заробітна плата в період карантину, - Мандзій

В той час, як у МОЗ заявили, що можуть ввести більш суворий карантинний режим, заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявляє, що за всіма педагогічними працівниками установ освіти на всіх рівнях зберігається середня заробітна плата в період карантину.

Про це вона повідомила під час відеотрансляції в четвер, передають Українські Новини.

"Оплата праці педагогічних працівників на період карантину має бути в межах середньої заробітної плати", - сказала вона.

За словами Мандзій, до педагогічним працівникам ставляться всі працівники навчальних закладів - вихователі, майстри, шкільні психологи та медичний персонал.

Заступник міністра також наголосила, що керівники закладів освіти не мають зобов'язувати своїх працівників писати заяви на відпустку на період карантину.

Як повідомляли Українські Новини, поки в Україні триває карантин, з наступного тижня буде запущений сервіс трансляції уроків для школярів 5-11класів.

Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) доручила департаменту освіти і науки адміністрації організувати дистанційне навчання школярів і студентів.

Раніше пробне ЗНО перенесли на початок квітня з-за карантину.