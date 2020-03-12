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12 марта 2020, четверг, 14:36 311
Общество 2020-03-12T16:15:05+02:00
Українські Новини
Пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина

Пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина

Елена Новикова
Министерство образования, Карантин, ВНО, Коронавирус, пробное ВНО, Украинский центр оценивания качества образования
ВНО. Фото: verge.zp
ВНО. Фото: verge.zp

В связи с тем, что в Украине до 3 апреля объявлен карантин, Украинский центр оценивания качества образования перенес из-за карантина проведение пробного внешнего независимого оценивания с 21 марта на 4 апреля и с 28 марта - на 11 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"Пробное ВНО перенесено из-за карантина: тестирование состоится 4 и 11 апреля", - сказано в нем.

4 апреля состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а 11 апреля - по другим предметам.

Даты определения результатов станут известны до 14 марта.

Также сообщается, что участникам пробного ВНО придут новые приглашения с актуальными датами, которые необходимо будет напечатать для участия в тестировании.

Как сообщали Українськi Новини, в среду, 11 марта в Украине объявили карантин в связи с распространением коронавируса, которым в мире инфицировалось уже 124 118 людей. До 3 апреля во всех областях будут закрыты школы, ограничены авиаперелеты и массовые мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве из-за карантина закрылись самые крупные сети кинотеатров: "Планета кино", "Оскар" и "Мультиплекс".

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