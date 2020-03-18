В Минздраве заявили, что могут ввести более строгий карантинный режим

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в случае необходимости в Украине введут еще более строгий карантинный режим, о котором объявили 11 марта. Об этом он сказал в обращении, опубликованном на сайте Минздрава, передают Українськi Новини.



"Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме", - сказал Емец.



Он подчеркнул, что карантин - это не каникулы или отпуск.



Министр назвал самоизоляцию новой жизненной философией всех сознательных людей.



Он призвал украинцев не быть равнодушными к друзьям и знакомым и пропагандировать домашний режим.



Емец отметил, что если украинцы не пошли на работу, им не стоит вместо этого ходить в гости к друзьям.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации.



Кроме того, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса.