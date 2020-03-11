Школьников и студентов в Киеве переведут на дистанционное обучение

Киевская городская государственная администрация (КГГА) поручила департаменту образования и науки администрации организовать дистанционное обучение школьников и студентов в связи с карантином из-за коронавируса.

Об этом говорится в протоколе решения КГГА, передают Українськi Новини.

"Организовать обучение с использованием возможностей дистанционного образования, интернет-ресурсов и так далее", - сказано в нем.

В общежитиях будут обустроены отдельные помещения для изоляции людей с признаками гриппа и ОРВИ.

Запрещается проводить массовые мероприятия в общежитиях и допускать к университетам лиц с подозрением на заболевание.

Также на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Николай Паворозник отметил, что проводились переговоры с телеканалами с целью организации телеуроков для учеников.

Также решено перенести пробное внешнее независимое оценивание до окончания ограничительных мер.

Как сообщали Українські Новини, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

Также стало известно, какие заведения ограничат работу из-за карантина.