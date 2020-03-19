НБУ дав поради по розрахункам та поводженню з грошима в період карантину

В той час, як гривня продовжує стрімко падати, Національний банк радить знизити контакти з готівкою і менше знімати кошти в банкоматах в період карантину.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Більш cashless, менше кеша! Таким повинен бути девіз кожного на час карантину. Це знизить ймовірність поширення коронавіруса", - йдеться в ньому.

Саме тому Національний банк радить: знизити контакти з готівкою (національної та іноземної), менше знімати кошти в банкоматах, користуватися дистанційним банківським обслуговуванням, розраховуватися по безналу, краще безконтактно (90% платіжних терміналів в Україні підтримують таку можливість).

"Після контакту з банкнотами і монетами ретельно мийте руки і не торкайтеся особи. Не забувайте періодично дезінфікувати платіжні картки, смартфони, платіжні термінали, інші мобільні пристрої, використовуєте для безготівкової оплати", - підсумували в НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні був введений з 12 березня до 3 квітня 2020 року указом Кабінету Міністрів.

Карантин в Україні передбачає: закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань більше 200 чоловік, закриття авіасполучення з деякими країнами.

У середу долар досяг позначки 27.Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні. Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.