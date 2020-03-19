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19 березня 2020, четвер, 11:39 6
Суспільство 2020-03-19T16:15:06+02:00
Українські Новини
В один автобус — не більше 10 осіб. Поліцейські в Києві не давали людям сісти в транспорт

В один автобус — не більше 10 осіб. Поліцейські в Києві не давали людям сісти в транспорт

Кира Молчанова
Карантин, Київ, громадський транспорт, карантин в Києві
Чергу на автобус. https://www.facebook.com/klimetin
Чергу на автобус. https://www.facebook.com/klimetin

У Києві біля станції метро "Чернігівська" люди силою намагалися сісти в автобус, а поліцейські намагалися не допустити в салон більше 10 людей через введені напередодні карантинні заходи.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

За словами очевидців, один з автобусів люди зупинили, перекривши дорогу і спробували увійти всередину. Поліція перегородила їм дорогу. Утворилася тиснява.

Тиснява біля автобуса. Фото: РБК-УкраїнаТиснява біля автобуса. Фото: РБК-Україна

На інших зупинках утворилися довгі черги до автобусів.

Інтернет-користувачі викладають фотографії транспортного колапсу в Києві в соціальних мережах.

Чергу на автобус. Фото: facebook.com/klimetinЧергу на автобус. Фото: facebook.com/klimetin

Як повідомляють Українські Новини, у Києві посилили карантинні заходи. Громадський транспорт працює, але в салон не пускають більше 10 пасажирів. При цьому на маршрути більше рейсів не випускають.

Комунальне підприємство "Київпастранс" буде позбавляти премій або навіть звільняти водіїв, які будуть пускати в транспортний засіб більше 10 людей.

Київський метрополітен закрили з 23:00 вівторка, 17 березня, до 3 квітня через карантин для запобігання поширення коронавірусу.

Онлайн-сервіс BlaBlaCar не припиняв надання послуг з пошуку попутників для приватних автомобілів. Разом з тим BlaBlaCar тимчасово призупинив всі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути.

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