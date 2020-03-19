В один автобус — не більше 10 осіб. Поліцейські в Києві не давали людям сісти в транспорт

У Києві біля станції метро "Чернігівська" люди силою намагалися сісти в автобус, а поліцейські намагалися не допустити в салон більше 10 людей через введені напередодні карантинні заходи. Про це повідомляє видання "РБК-Україна". За словами очевидців, один з автобусів люди зупинили, перекривши дорогу і спробували увійти всередину. Поліція перегородила їм дорогу. Утворилася тиснява. Тиснява біля автобуса. Фото: РБК-Україна На інших зупинках утворилися довгі черги до автобусів. Інтернет-користувачі викладають фотографії транспортного колапсу в Києві в соціальних мережах. Чергу на автобус. Фото: facebook.com\/klimetin Як повідомляють Українські Новини, у Києві посилили карантинні заходи. Громадський транспорт працює, але в салон не пускають більше 10 пасажирів. При цьому на маршрути більше рейсів не випускають. Комунальне підприємство "Київпастранс" буде позбавляти премій або навіть звільняти водіїв, які будуть пускати в транспортний засіб більше 10 людей. Київський метрополітен закрили з 23:00 вівторка, 17 березня, до 3 квітня через карантин для запобігання поширення коронавірусу. Онлайн-сервіс BlaBlaCar не припиняв надання послуг з пошуку попутників для приватних автомобілів. Разом з тим BlaBlaCar тимчасово призупинив всі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути.