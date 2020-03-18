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18 марта 2020, среда, 13:10 40
Транспорт 2020-03-18T13:30:01+02:00
Українські Новини
BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами

BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами

Ярина Вацяк
Транспорт, Карантин, Коронавирус, BlaBlaCar, карантин в Украине
BlaBlaCar
BlaBlaCar

Онлайн-сервис BlaBlaCar не приостанавливал предоставление услуг по поиску попутчиков для частных автомобилей в то время, как "Укрзализныця" с 12:00 среды, 18 марта, приостановила междугородное пассажирское сообщение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса, передают Українськi Новини.

"Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - написано в нем.

Вместе с тем в среду BlaBlaCar совместно с платформой Busfor временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты.

"Это означает, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления. Пользователи обеих платформ будут проинформированы об этом решении дополнительно с помощью email-рассылок", - отмечается в сообщении.

Компания отмечает, что с начала марта активность автобусных перевозок падала, в то время как автомобильные перевозки демонстрировали устойчивость.

Однако BlaBlaCar рекомендует воздержаться от несрочных поездок и действовать в соответствии с положениями органов власти.

BlaBlaCar решил приостановить все внутренние и международные автобусные маршруты.

"Согласно решению правительства  о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе на платформе Busfor, начиная с 18 марта. Это означает, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина в Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом.

Кроме того, на вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой.

Тем временем в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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