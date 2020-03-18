"Киевпастранс" будет наказывать водителей, которые пускают более 10 человек в транспорт

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в транспортное средство более 10 человек. Об этом сообщил гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко на брифинге, передают Українські Новини.

"Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения", - сказал он.

Проводиться контроль всех водителей и кондукторов.

Также Левченко сообщил, что "Киевпастранс" обратился в Национальную полицию за помощью в контроле данной ситуации из-за большого количества людей вышедших на улицы.

"Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава", - добавил он.

Согласно его словам, "Киевпастранс" работает в штатном режиме, без уменьшений единиц подвижного состава, в частности работает около 1,5 тыс. единиц транспорта: 300 трамваев, 400 троллейбусов и больше 700 автобусов.

Представитель предприятия отмечает, что "Киевпастранс" делает дважды обработку подвижного состава перед движением и перед заездом в депо, а также обрабатывает его на конечных остановках.

Он заявил, что у предприятия достаточно средств для обработки, так как у них на складах находиться около 70 тыс. литров средств, которых хватит на 45-50 дней, также каждый день они пополняют свои запасы и закупают дополнительные средства.

Отмечается, что все кондукторы обеспечены масками ежедневно, и что каждый день заводы вырабатывают эти маски для потребностей предприятия

Как сообщали Українські Новини, в транспорт пассажиры будут допускаться исключительно в масках.

Также в Киеве не будут добавлять количество автобусов в связи с закрытием метро.