Євро обвалився в обмінниках, а долар подорожчав. Курс валют на середу

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 18 березня на 6,39 коп. до 28,5753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,02 коп. до 27,2084 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 22,27 коп. до 29,3663 UAH/EUR, курс продажу знизився на 42,11 коп. до 30,8897 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,2084 28,5753 29,3663 30,8897 3,04 3,65 Максимальний 27,7000 29,5000 30,2000 32,0000 3,50 4,00 Мінімальний 24,2000 28,0000 28,5000 30,2000 2,00 3,40

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації. А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні. Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.