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18 марта 2020, среда, 10:14 548
Финансы 2020-03-18T10:17:55+02:00
Українські Новини
Доллар резко перевалил за отметку 28, а евро вырос до 31. Курс валют на среду

Доллар резко перевалил за отметку 28, а евро вырос до 31. Курс валют на среду

Таня Войтюк
Валюта, Курс валют, Доллар, Евро, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне
Гривна. Доллар. Курс гривны. Курс доллара. Украфото
Гривна. Доллар. Курс гривны. Курс доллара. Украфото

В то время как валюта на "черном" рынке стремительно дорожает из-за коронавируса, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 марта на 38,09 коп. до 28,6842 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,11 коп. до 27,1461 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,1461 28,6842 29,6203 31,3024 3,16 3,85
Максимальный 27,7000 29,8000 30,7000 32,3000 3,63 5,00
Минимальный 26,6500 28,0000 29,0000 30,6000 2,30 3,61

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Тем временем НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом


Кроме того, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

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