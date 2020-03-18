Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

В той час, як НБУ знову обвалив курс нацвалюти, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 38 коп. в середу знизився на 32 коп. до 27,40 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,00-27,06 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,26-27,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,37-27,41 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,42% з 23,74 UAH/USD до 27,40 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Також у київських обмінниках долар різко перевалив за позначку 28. При цьому середній курс купівлі євро знизився на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Тим часом населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

А в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою.