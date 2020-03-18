Доллар продолжит расти и завтра. Официальный курс

В то время, как экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3391 1 доллар США 27,2685 1 швейцарский франк 28,2531 10 иен 2,5322 10 российский рубль 3,4175 1 евро 29,7936



Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.



А в киевских обменниках доллар резко перевалил за отметку 28. При этом средний курс покупки евро понизился на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.



Тем временем население купило $300 млн за первую неделю кризиса.



НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.