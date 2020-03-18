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18 марта 2020, среда, 16:22 297
Экономика 2020-03-18T16:23:25+02:00
Українські Новини
Доллар продолжит расти и завтра. Официальный курс

Доллар продолжит расти и завтра. Официальный курс

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Валюта, Курс валют, курс доллара
Доллар
Доллар

В то время, как экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3391
1 доллар США 27,2685
1 швейцарский франк 28,2531
10 иен 2,5322
10 российский рубль 3,4175
1 евро 29,7936


Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

А в киевских обменниках доллар резко перевалил за отметку 28. При этом средний курс покупки евро понизился на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Тем временем  население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

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