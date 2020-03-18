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18 березня 2020, середа, 16:27 11
Економіка 2020-03-18T17:45:02+02:00
Українські Новини
Долар продовжить зростати і завтра. Офіційний курс

Долар продовжить зростати і завтра. Офіційний курс

Валерия Драгомирова
Курс валют, Нацбанк, курс долара, курс гривні
Долар
Долар

У той час, як економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3391
1 долар США 27,2685
1 швейцарський франк 28,2531
10 ієн 2,5322
10 російських рублів 3,4175
1 євро 29,7936

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

А у київських обмінниках долар різко перевалив за позначку 28. При цьому середній курс купівлі євро знизився на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Тим часом населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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