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  • У Роттердамі скасували "Євробачення-2020" через коронавірус
18 березня 2020, середа, 16:06 17
Світ 2020-03-18T17:45:03+02:00
Українські Новини
У Роттердамі скасували "Євробачення-2020" через коронавірус

У Роттердамі скасували "Євробачення-2020" через коронавірус

Валерия Драгомирова
Роттердам, Євробачення, Євробачення-2020, коронавірус у світі, Скасування Євробачення
Євробачення. Фото: eurovision.tv
Євробачення. Фото: eurovision.tv

Організатори скасували конкурс Євробачення-2020 в Роттердамі через поширення коронавірусу, на який захворіли майже 192 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Євробачення в Instagram, передають Українські Новини.

"З глибоким жалем повідомляємо про скасування пісенного конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі", - сказано в ньому.

Організатори зазначають, що невизначеність, створена поширенням коронавірусу і введені в Європі обмеження роблять проведення конкурсу неможливим.

У повідомленні також сказано, що європейські організатори продовжать переговори про проведення конкурсу в Роттердамі в 2021 році.

Організатори подякували всім, хто працював над плануванням і підготовкою конкурсу в цьому році, а також шанувальникам конурсу.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) скасувала весняну сесію, заплановану на 20-24 квітня, через спалах коронавірусу.

Раніше Венеція скасувала знаменитий карнавал через загрозу коронавірусу.

Крім того, гран Прі "Формула-1" в Австралії скасований через коронавірус.

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