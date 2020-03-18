У Роттердамі скасували "Євробачення-2020" через коронавірус

Організатори скасували конкурс Євробачення-2020 в Роттердамі через поширення коронавірусу, на який захворіли майже 192 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Євробачення в Instagram, передають Українські Новини. "З глибоким жалем повідомляємо про скасування пісенного конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі", - сказано в ньому. Організатори зазначають, що невизначеність, створена поширенням коронавірусу і введені в Європі обмеження роблять проведення конкурсу неможливим. У повідомленні також сказано, що європейські організатори продовжать переговори про проведення конкурсу в Роттердамі в 2021 році. Організатори подякували всім, хто працював над плануванням і підготовкою конкурсу в цьому році, а також шанувальникам конурсу. Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) скасувала весняну сесію, заплановану на 20-24 квітня, через спалах коронавірусу. Раніше Венеція скасувала знаменитий карнавал через загрозу коронавірусу. Крім того, гран Прі "Формула-1" в Австралії скасований через коронавірус.