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23 февраля 2020, воскресенье, 15:32 31
Европа 2020-02-23T15:32:23+02:00
Українські Новини
Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса

Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса

Ольга Фандорина
Венеция, Карнавал, коронавирус в Европе, Венецианский карнавал
Венецианский карнавал-2019. Фото: facebook/Carnaval de Venise/ Alain Hamon
Венецианский карнавал-2019. Фото: facebook/Carnaval de Venise/ Alain Hamon

Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство dpa.

По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.

"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - заявил он.

По состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили празднование Нового года.

Также в Италии закрыли на карантин 12 городов.

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