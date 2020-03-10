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10 марта 2020, вторник, 17:55 8
Европа 2020-03-10T17:55:10+02:00
Українські Новини
В ПАСЕ отменили заседание из-за коронавируса

В ПАСЕ отменили заседание из-за коронавируса

Ольга Фандорина
ПАСЕ, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире, Заседание ПАСЕ
ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы
ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы отменила ряд заседания до конца этого месяца из-за коронавируса и даже ВОЗ рассматривает возможность угрозы пандемии. Об этом сообщает пресс-службе Ассамблеи.

Еще были перенесены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам, социальным вопросам, культуре, миграции, равенству и мониторингу. Большая часть из них должны были пройти во французской столице Париже, а также в конце марта в столице Турции Анкаре.

"Данное решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через некоторое время будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии ПАСЕ, которая в настоящее время запланирована на 20-24 апреля.

Как сообщали Українські Новини, МАУ отменяет ряд рейсов в 16 стран из-за коронавируса.

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