В ПАСЕ отменили заседание из-за коронавируса

Парламентская ассамблея Совета Европы отменила ряд заседания до конца этого месяца из-за коронавируса и даже ВОЗ рассматривает возможность угрозы пандемии. Об этом сообщает пресс-службе Ассамблеи.

Еще были перенесены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам, социальным вопросам, культуре, миграции, равенству и мониторингу. Большая часть из них должны были пройти во французской столице Париже, а также в конце марта в столице Турции Анкаре.

"Данное решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через некоторое время будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии ПАСЕ, которая в настоящее время запланирована на 20-24 апреля.

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