Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса

Из-за коронавируса во всех странах мира начали предпринимать меры предосторожности, закрывать границы и отменять все массовые мероприятия. Так, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.В это же время, организаторы Гран При Австралии официально объявили, что гонка на трассе в Альберт-парке не состоится. Об этом сообщает Автомир.

Вместе с первым этапом Ф1 отменены все гонки поддержки и вообще все мероприятия, которые должны были пройти на трассе в выходные.

До второй половины четверга ситуация в паддоке не выглядела угрожающей, хотя сразу несколько сотрудников команд Ф1 уже по прибытию в Австралию перешли в режим добровольной самоизоляции – у них были выявлены признаки коронавируса.

В 7 случаях из 8 подозрения не подтвердились, однако заболевание все-таки было выявлено у одного из сотрудников команды McLaren. После чего британский коллектив объявил, что снимается с соревнований.

В полночь в центре Мельбурна состоялось совещание глав команд Ф1, на котором большинство высказалось за отмену гонки – это стало решающим аргументом для компании-промоутера Гран При, руководства Формулы 1 и Международной автомобильной федерации.

Первым этапом чемпионата мира теперь в теории должен стать Гран При Бахрейна, запланированный на следующий уик-энд (уже принято решение провести его при пустых трибунах). Однако в паддоке ходят слухи о том, что пилоты смогут вступить в борьбу за титул только в лучшем случае в начале мая на Гран При Нидерландов.

Как сообщали Українські Новини, за сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.