подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса
13 марта 2020, пятница, 14:59 1297
Мир 2020-03-13T16:45:02+02:00
Українські Новини
Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса

Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Формула-1, Гонки, Австралия, Гран При, Коронавирус, Отмена соревнований
Формула-1. Фото: f1news.ru
Формула-1. Фото: f1news.ru

Из-за коронавируса во всех странах мира начали предпринимать меры предосторожности, закрывать границы и отменять все массовые мероприятия. Так, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.В это же время, организаторы Гран При Австралии официально объявили, что гонка на трассе в Альберт-парке не состоится. Об этом сообщает Автомир.

Вместе с первым этапом Ф1 отменены все гонки поддержки и вообще все мероприятия, которые должны были пройти на трассе в выходные.

До второй половины четверга ситуация в паддоке не выглядела угрожающей, хотя сразу несколько сотрудников команд Ф1 уже по прибытию в Австралию перешли в режим добровольной самоизоляции – у них были выявлены признаки коронавируса.

В 7 случаях из 8 подозрения не подтвердились, однако заболевание все-таки было выявлено у одного из сотрудников команды McLaren. После чего британский коллектив объявил, что снимается с соревнований.

В полночь в центре Мельбурна состоялось совещание глав команд Ф1, на котором большинство высказалось за отмену гонки – это стало решающим аргументом для компании-промоутера Гран При, руководства Формулы 1 и Международной автомобильной федерации.

Первым этапом чемпионата мира теперь в теории должен стать Гран При Бахрейна, запланированный на следующий уик-энд (уже принято решение провести его при пустых трибунах). Однако в паддоке ходят слухи о том, что пилоты смогут вступить в борьбу за титул только в лучшем случае в начале мая на Гран При Нидерландов.

Как сообщали Українські Новини, за сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.

Больше новостей о: Формула-1 Гонки Австралия Гран При Коронавирус Отмена соревнований

"Формула-1" в Японии: гонщик "Мерседеса" выиграл у...
Смертельное ДТП в Запорожье: из-за гонок на тротуа...
Глава МИДа Австралии болен коронавирусом...
Греция намерена провести у себя Гран При "Формулы-...
В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса
Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса
Новости
В Запорожье зафиксировали случай заболевания корью 16:47
ТАСкомбанк это просто какой-то ад! – член набсовета Укрэксимбанка 16:43 Мнение
В ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе 16:42
6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области 16:33
Против Вакарчука открыли уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов, – Портнов 16:30
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
В Минске договорились создать орган, который зафиксирует субъектность ОРДЛО, — СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok