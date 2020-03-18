В Україну не пустили 400 іноземців за добу перед закриттям кордонів

Прикордонники не пустили в Україну 400 іноземців за останню добу перед закриттям пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Держприкордонслужби."У в'їзді за добу відмовили майже 400 іноземцям", - сказали у відомстві.Їм відмовлено у в'їзді з опівночі 16 березня до півночі 17 березня.При цьому, серед понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більше 10 000 пішли на виїзд.У Держприкордонслужбі відзначають скорочення трафіку через кордон.Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.Також повний список закритих пунктів переходу кордону.Крім того, хто знаходиться в групі ризику і як можна заразитися коронавірусом.Тим часом 17 березня Рада прийняла законопроєкт №3219 про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу. Пізніше Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.