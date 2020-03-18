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18 березня 2020, середа, 15:37 3
Силові структури 2020-03-18T15:38:55+02:00
Українські Новини
В Україну не пустили 400 іноземців за добу перед закриттям кордонів

В Україну не пустили 400 іноземців за добу перед закриттям кордонів

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, Прикордонники, Карантин в Україні
Літак.Фото: pixabay
Літак.Фото: pixabay

Прикордонники не пустили в Україну 400 іноземців за останню добу перед закриттям пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"У в'їзді за добу відмовили майже 400 іноземцям", - сказали у відомстві.

Їм відмовлено у в'їзді з опівночі 16 березня до півночі 17 березня.

При цьому, серед понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більше 10 000 пішли на виїзд.

У Держприкордонслужбі відзначають скорочення трафіку через кордон.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Також повний список закритих пунктів переходу кордону.

Крім того, хто знаходиться в групі ризику і як можна заразитися коронавірусом.

Тим часом 17 березня Рада прийняла законопроєкт №3219 про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу. Пізніше Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.

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