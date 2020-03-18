Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина

Президент Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3219 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. гривен).

Кроме того, случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, будут наказывать штрафом 700-1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тыс. гривен), те же действия, совершенные повторно в течение года, - 1-1,5 тыс. необлагаемых минимумов (17-25,5 тыс. гривен).

Закон также усиливает уголовную ответственность за нарушение норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

В частности такой штраф увеличивается со 100 необлагаемых минимумов до 1-3 тыс. необлагаемых минимумов (с 1,7 тыс. гривен до 17-51 тыс. гривен).

Наказание за подобное правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение 3 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Рада приняла законопроект №3219 о борьбе с распостранением коронавируса.

Напомним, ренее мы писали о том, кто находится в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.