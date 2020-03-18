подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 марта 2020, среда, 11:41 118
Президент 2020-03-18T11:49:47+02:00
Українські Новини
Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина

Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина

Таня Войтюк
Штрафы, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса, Штрафы за нарушение карантина
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков

Президент Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3219 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. гривен).

Кроме того, случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, будут наказывать штрафом 700-1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тыс. гривен), те же действия, совершенные повторно в течение года, - 1-1,5 тыс. необлагаемых минимумов (17-25,5 тыс. гривен).

Закон также усиливает уголовную ответственность за нарушение норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

В частности такой штраф увеличивается со 100 необлагаемых минимумов до 1-3 тыс. необлагаемых минимумов (с 1,7 тыс. гривен до 17-51 тыс. гривен).

Наказание за подобное правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение 3 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Рада приняла законопроект №3219 о борьбе с распостранением коронавируса.

Напомним, ренее мы писали о том, кто находится в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.

Больше новостей о: Штрафы Владимир Зеленский карантин в Украине Карантин из-за коронавируса Штрафы за нарушение карантина

За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гриве...
Зеленский обратился к украинцам, которые не могут ...
Сегодня с 12:00 останавливается пригородное железн...
Зеленский подписал закон о коронавирусе. За наруше...
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро 12:07
Убивший человека радикал Стерненко сядет в тюрьму, если государство не будет вмешиваться, - Портнов 12:07
Космос отправляется на карантин: из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу 11:45
Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина 11:41
Пробка. Фото: Страна
Киев сковали масштабные пробки из-за закрытия метро: карта 11:40
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
На вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой: что происходит в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok