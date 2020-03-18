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18 березня 2020, середа, 15:08 6
Силові структури 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
За поширення фейків про коронавірус СБУ притягне до відповідальності 5 осіб

За поширення фейків про коронавірус СБУ притягне до відповідальності 5 осіб

Ольга Фандорина
СБУ, фейкові новини, Коронавірус, Карантин в Україні
Затримання. Фото: ssu.gov.ua
Затримання. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України і Національна поліція залучили 5 осіб до відповідальності за поширення неправдивої інформації про коронавірус, таких як, наприклад, ліки від коронавіруса, а також припинили діяльність ще одного агітатора.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Протягом кількох останніх днів Службою разом із Нацполіцією до адміністративної відповідальності за маніпуляції та спроби дестабілізації суспільної обстановки притягнуто ще 5 людей у Чернівецькій та Луганській областях", - сказано в ньому.

Фахівці СБУ з кібербезпеки зазначають, що в зв'язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання поширенню хвороби і мінімізації її наслідків активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму.

Користуючись ситуацією, певні особи провокують паніку і протестні настрої серед громадян, намагаються дискредитувати владу, закликають до порушення конституційного ладу і насильницької федералізації.

Зазначається, що підривну діяльність ще одного з таких інтернетпровокаторів було припинено в Одесі.

"Він не тільки поширював неправдиву інформацію про коронавірус, а й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних кордонів і державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

В рамках відкритого кримінального провадження провокатору оголошено про підозру.

Вирішується питання про застосування обмежувальних заходів.

Крім того, СБУ фіксує появу великої кількості деструктивних спільнот на різних інформаційних майданчиках і появу брехливих публікацій у російських ЗМІ.

Наразі вживаються заходи щодо блокування їхньої діяльності та притягнення провокаторів до відповідальності.

СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та не довіряти інформації з неперевірених джерел, а також не поширювати її.

Актуальні дані про поточну ситуацію з розповсюдження коронавірусу з'являються на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров'я та інших державних установ.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір виділити 100 млн гривень на закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Київ виділив 10 млн гривень на закупівлю медичних масок.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що пасажири будуть допускатися в міський транспорт виключно в медичних масках.

Тим часом з України незаконно намагалися вивести 50 тисяч медичних масок до Польщі.

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