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13 марта 2020, пятница, 17:55 20
Кабмин 2020-03-13T17:56:07+02:00
Українські Новини
В Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом

В Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом

Ольга Фандорина
Кабмин, Финансирование, Коронавирус, коронавирус в Украине
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом - и кстати,Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус: где можно бесплатно провериться.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение о выделении 100 млн грн на первоочередные товары, работы и услуги, закупаемые для борьбы и предотвращения коронавируса", - сказано в нем.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все аптечные учреждения должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок.

"На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация, вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - сказал он.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что учреждения здравоохранения получат 10 млн медицинских масок.

Также участники заседания заслушали информацию по обеспечению учреждений здравоохранения тестами для выявления коронавируса.

Ляшко сообщил, что планируется закупить около 100 тыс. экспресc-тестов.

"Их будут использовать в учреждениях здравоохранения при внедрении масочного режима в учреждении", - сказал он.

"Параллельно с этим мы с министром здравоохранения и министром обороны договорились об использовании передвижных лабораторий, в которых есть аппараты ПЦР (Полимеразной цепной реакции). И в тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка в лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине был зафиксирован смертельных исход после осложнений, которые вызвал коронавирус.

Тем временем Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели.

 
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