подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 16:32 352
Общество 2020-03-17T16:34:19+02:00
Українські Новини
Пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в масках

Пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в масках

Елизавета Драбкина
Карантин, Коронавирус, Общественный транспорт
Медицинская маска. Фото: freepik
Медицинская маска. Фото: freepik

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в медицинских масках.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет масок, не будут допускаться к перевозке пассажирским транспортом", - сказал Поворозник.

Также он отметил, что работники Национальной полиции и Государственной санитарно-эпидемиологической службы будут контролировать количество пассажиров в транспорте.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в одном транспорте с 12:00 18 марта.

С 12 марта по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, которым заразились по всему миру уже 124 000 человек, а ВОЗ официально признала его пандемией.

В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус Общественный транспорт

Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
Кабмин намерен поездами вернуть украинцев из Германии, Чехии и Польши 17:05
Киев не намерен увеличивать количество автобусов в связи с закрытием метро 16:57
В Украине объявлен карантин: как украинские военные будут бороться с коронавирусом 16:50
"ВиДи Юникомерс" поставила 7 современных "скорых" для Донецкой области 16:42 Пресс-релиз
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Черкассы закрываются на карантин. Работать будут только продмаги и аптеки 13:38
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok