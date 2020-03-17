Пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в масках

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в медицинских масках.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет масок, не будут допускаться к перевозке пассажирским транспортом", - сказал Поворозник.

Также он отметил, что работники Национальной полиции и Государственной санитарно-эпидемиологической службы будут контролировать количество пассажиров в транспорте.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в одном транспорте с 12:00 18 марта.

С 12 марта по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, которым заразились по всему миру уже 124 000 человек, а ВОЗ официально признала его пандемией.

В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.