У найбільші аптеки Києва досі не завезли маски і антисептики

В частині київських аптечних мереж відсутні медичні маски і антисептики, ціни на які в деяких супермаркетах значно піднялися. Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж, передають Українські Новини.

Масок і антисептиків не виявилося аптеки "Низьких цін", "Бажаємо здоров'я" та "Подорожник".

Очікується їх надходження в аптеки, але точні терміни не називаються.

В аптеках "Віталюкс" і "Фармація", станом на 12:00, маски і антисептики є у продажу; у мережі "Віталюкс" в якості антисептика пропонують спирт.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір виділити 100 млн гривень на закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Київ виділив 10 млн гривень на закупівлю медичних масок.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що пасажири будуть допускатися в міський транспорт виключно в медичних масках.

Тим часом з України незаконно намагалися вивести 50 тисяч медичних масок до Польщі.