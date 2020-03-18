НБУ обвалив гривню ще більше. Курс валют на четвер

В той час, як НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 березня, на 61,14 коп. до 27,0317 UAH/USD.

Як повідомляли Україські Новини, Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення.

У середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 березня на 38,09 коп. до 28,6842 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 27,1461 UAH/USD.

Крім того, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою.