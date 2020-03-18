підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 12:55 8
Фінанси 2020-03-18T13:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню ще більше. Курс валют на четвер

НБУ обвалив гривню ще більше. Курс валют на четвер

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Гроші
Гроші

В той час, як НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 березня, на 61,14 коп. до 27,0317 UAH/USD.

Як повідомляли Україські Новини, Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення.

У середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 березня на 38,09 коп. до 28,6842 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 27,1461 UAH/USD.

Крім того, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні Офіційний курс

Долар перевищив позначку 28, а євро виріс до 31. К...
Завтра офіційний курс гривні продовжить падіння. К...
Долар досяг позначки 27. Курс валют від НБУ в сере...
НБУ продав $300 млн на міжбанку для стримування де...
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус
У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус
Новини
Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня 13:10
НБУ обвалив гривню ще більше. Курс валют на четвер 12:55
У Glovo з'явилася безконтактна доставка 12:33
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус 12:19
Радикал Стерненко, що вбив людину, сяде у в'язницю, якщо держава не буде втручатися, - Портнов 12:07
більше новин
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
Під час карантину в Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok