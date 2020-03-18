НБУ израсходовал из резервов $1,5 млрд для сдерживания курс гривны

НБУ пока не удается удержать девальвацию

НБУ пока не удается удержать девальвацию

Тогда как доллар достиг отметки 27 UAH/USD, Национальный банк в период с 10 по 17 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 1 520 млн долларов для сдерживания девальвации.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В частности, 10 марта НБУ продал на межбанке – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта НБУ продал на межбанке 300 млн долларов.

По данным НБУ, его резервы по состоянию на конец дня 17 марта составляли около 25 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 50 коп. во вторник снизился на 38 коп. до 27,08 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,07% с 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

Население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Кроме того, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.



Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.