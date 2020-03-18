підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 12:19 19
Суспільство 2020-03-18T12:41:18+02:00
Українські Новини
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус

У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Ярина Вацяк
Карантин, режим надзвичайної ситуації, Коронавірус, коронавірус в Києві, карантин в Києві, карантин через коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Після того, як ВООЗ офіційно визнала коронавырус пандемією, а по всій Україні ввели карантин,у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської ОДА. Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, викликану вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". І тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - сказано в ньому.

З 17 березня режим надзвичайної ситуації через коронавірус був введений на території Чернівецької та Житомирської областей.

Скріншот повідомлення Київської ОДАСкріншот повідомлення Київської ОДА

Як повідомляли Українські Новини, у Києві, у зв'язку з закриттям метрополітену на тлі карантину, з ранку 18 березня стався транспортний колапс.

Крім того, на вокзалі натовпи людей намагаються здати квитки і потрапити додому.

Більше новин про: Карантин режим надзвичайної ситуації Коронавірус коронавірус в Києві карантин в Києві карантин через коронавірус

У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус
Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня
Новини
Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня 13:10
Glovo працює в стандартному режимі і не змінює ціни на час карантину 12:33
Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка 17:40
"Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь 17:13
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають четвертий тиждень поспіль 11:36
більше новин
Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка 17:40
"Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь 17:13
Glovo працює в стандартному режимі і не змінює ціни на час карантину 12:33
Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня 13:10
більше новин
Glovo працює в стандартному режимі і не змінює ціни на час карантину 12:33
Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня 13:10
"Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь 17:13
Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка 17:40
більше новин
Під час карантину в Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok