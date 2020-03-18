У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Після того, як ВООЗ офіційно визнала коронавырус пандемією, а по всій Україні ввели карантин,у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської ОДА. Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, викликану вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". І тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - сказано в ньому.

З 17 березня режим надзвичайної ситуації через коронавірус був введений на території Чернівецької та Житомирської областей.

Скріншот повідомлення Київської ОДА

Як повідомляли Українські Новини, у Києві, у зв'язку з закриттям метрополітену на тлі карантину, з ранку 18 березня стався транспортний колапс.

Крім того, на вокзалі натовпи людей намагаються здати квитки і потрапити додому.