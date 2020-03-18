Киев сковали масштабные пробки из-за закрытия метро: карта

В Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс. Общественного транспорта практически нет, люди стоят в очередях, а город стоит в пробках. Об этом также сообщает "Страна".

Так, например перед мостом Метро и на самом мосту образовалась огромная пробка. Муниципальный транспорт практически прекратил движение. А на автобусных остановках столицы люди ловят попутки, однако водители останавливаются не часто.

Огромная пробка так же и на Парковой аллее в сторону центра Киева.

1. Огромные пробки на въезде в город (пригородный транспорт не функционирует).

2. Много людей пытается на остановках поймать попутки, чтоб ехать в Киев, но мало кто останавливается.

3. Перед мостом Метро и на мосту огромная пробка.

4. На остановках общественного транспорта людей больше обычного. В маршрутки и автобусы запускают намного больше людей, чем положено по утверждённым нормам (до десяти пассажиров в маршрутках и до двадцати - в трамваях, автобусах и троллейбусах). Почти никто эту норму не соблюдает.

Также в Оболонском районе из-за ремонта дороги наблюдается скопление авто. Там медленно движется транспорт около ТРЦ "Блокбастер".

Традиционно пробки остаются в центре города. Особенно они сковали улицу Набережно-Крещатицкая и проспект Победы.

Также заторы на Окружной. А в Соломенском районе стоит проспект Лобановского.

Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

А тем временем, экспресс-тесты на коронавирус в Киеве будут делать только при наличии симптомов.