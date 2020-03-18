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18 марта 2020, среда, 09:07 1287
Общество 2020-03-18T09:23:00+02:00
Українські Новини
На вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой: что происходит в Киеве

На вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой: что происходит в Киеве

Ярина Вацяк
Транспорт, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, Карантин из-за коронавируса

Сегодня в Киеве общественный транспорт переходит на режим работы в условиях карантина. Так, сегодня перестает работать метро, а также с 12:00 должно прекратить работу ж/д сообщение. В маршрутки, троллейбусы и трамваи сегодня должны пускать по 20 человек, а в маршрутки по 10 и только в масках.

Как свидетельствует онлайн-трансляция Hromadske, в некоторых маршрутках и автобусах все же пускают людей без маски, а количество особо не контролируют.

На центральном железнодорожном вокзале образовались огромные очереди людей, которые хотят сдать билеты на отмененные поезда.

При этом люди отмечают, что электрички, которые еще должны были ходить еще до 12:00, уже были отменены по состоянию на 7:20 на Нежин. Люди, которые должны были сегодня утро еще успеть уехать из Киева говорят, что билеты вчера вечером продали, а сегодня утром уже отменили.

Большинство людей в очереди говорят, что будут пытаться выехать из Киева с помощью сервиса BlaBlaCar, а некоторые маршрутки продолжают работать нелегально.

На вокзале после 12:00 останутся только дежурные по вокзалах.

На автовокзале возле ж/д вокзала автобусов и людей нет, но на тротуарах возле вокзала толпы людей пытаются выехать. Стоят маршрутки.

Некоторые люди просто стоят и ожидают, что появится вариант проезда.

Как сообщали Українські Новини, с 12 марта по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, а ВОЗ официально признала его пандемией.

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