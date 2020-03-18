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18 березня 2020, середа, 09:34 3
Фінанси 2020-03-18T09:55:13+02:00
Українські Новини
НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні

НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, Карантин, девальвація гривні, девальвація, долари, Паніка
НБУ поки не вдається утримати девальвацію
НБУ поки не вдається утримати девальвацію

Тоді як долар досяг позначки 27 UAH/USD, Національний банк у період з 10 по 17 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 1 520 млн доларів для стримування девальвації.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

зокрема, 10 березня НБУ продав на міжбанку – 250 млн доларів, 11 березня – 350 млн доларів, 12 березня 220 млн доларів, 13 березня – 161,6 млн доларів, 16 березня – 238 млн доларів, 17 березня НБУ продав на міжбанку 300 млн доларів.

За даними НБУ, його резерви за станом на кінець дня 17 березня становили близько 25 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 50 коп. у вівторок знизився на 38 коп. до 27,08 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,07% з 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

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НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою.Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

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