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  • Стимулює імунітет і зміцнює організм. Які ще корисні властивості має імбир
18 березня 2020, середа, 06:50 6
Lifestyle 2020-03-18T09:15:02+02:00
Українські Новини
Стимулює імунітет і зміцнює організм. Які ще корисні властивості має імбир

Стимулює імунітет і зміцнює організм. Які ще корисні властивості має імбир

Елена Новикова
Інтер, корисні властивості, Корисна програма, підвищення імунітету, Імбир

Підвищити й укріпити імунітет можна за допомогою багатьох продуктів харчування, трав'яних чаїв і навіть ефірних масел. Один з таких продуктів – імбир. Докладніше те, які корисні властивості у імбиру, а також про те, кому протипоказаний цей продукт, розповідають експерти проекту "Корисна програма". Про це повідомляє пресслужба телеканалу "Інтер".

"Імбир – король прянощів, він володіє потужними лікувальними властивостями, оскільки містить велику кількість поживних речовин і біологічно активних сполук, які надають позитивний вплив на весь організм", – стверджує дієтолог Борис Скачко.

Корисні властивості імбиру

  • містить вітаміни А, В, С;
  • корисні мікроелементи (магній, залізо, цинк, калій, фосфор);
  • має потужну антиоксидантну та протизапальну дію;
  • стимулює роботу імунної системи;
  • зміцнює організм;
  • допомагає в боротьбі з інфекціями та вірусами, в тому числі коронавірусом.

Протипоказання до застосування імбиру

  • гастрит;
  • виразка шлунка;
  • захворювання ШКТ;
  • захворювання печінки;
  • захворювання серцево-судинної системи;
  • вагітність та лактація.

Зазначається і те, що дітям до 3-х років давати імбир рекомендується.

Також імбир прискорює обмін речовин і підходить для схуднення.

"Особисто мені проблему зайвих кілограмів допоміг вирішити імбирний коктейль. Рецепт дуже простий: 1 ст. ложку імбиру, 1 лимон без шкірки, 1 свіжий огірок, пучок петрушки, 1 ст. ложку соку алое залити 0,5 склянки води, збити в блендері і пити за 3 години до сну. По-перше, такий вітамінний коктейль дарує відчуття ситості, а по-друге, після тижня його вживання організм скаже вам спасибі", – розповідає Наталя Валевська.

Детальніше про імбир можна дізнатися в "Корисною програмою" 18 березня о 10:00.

 

Раніше Українські Новини повідомляли про те, які корисні властивості у гірчиці і граната.

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