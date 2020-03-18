Стимулює імунітет і зміцнює організм. Які ще корисні властивості має імбир

Підвищити й укріпити імунітет можна за допомогою багатьох продуктів харчування, трав'яних чаїв і навіть ефірних масел. Один з таких продуктів – імбир. Докладніше те, які корисні властивості у імбиру, а також про те, кому протипоказаний цей продукт, розповідають експерти проекту "Корисна програма". Про це повідомляє пресслужба телеканалу "Інтер".

"Імбир – король прянощів, він володіє потужними лікувальними властивостями, оскільки містить велику кількість поживних речовин і біологічно активних сполук, які надають позитивний вплив на весь організм", – стверджує дієтолог Борис Скачко.

Корисні властивості імбиру

містить вітаміни А, В, С;

корисні мікроелементи (магній, залізо, цинк, калій, фосфор);

має потужну антиоксидантну та протизапальну дію;

стимулює роботу імунної системи;

зміцнює організм;

допомагає в боротьбі з інфекціями та вірусами, в тому числі коронавірусом.

Протипоказання до застосування імбиру

гастрит;

виразка шлунка;

захворювання ШКТ;

захворювання печінки;

захворювання серцево-судинної системи;

вагітність та лактація.

Зазначається і те, що дітям до 3-х років давати імбир рекомендується.

Також імбир прискорює обмін речовин і підходить для схуднення.

"Особисто мені проблему зайвих кілограмів допоміг вирішити імбирний коктейль. Рецепт дуже простий: 1 ст. ложку імбиру, 1 лимон без шкірки, 1 свіжий огірок, пучок петрушки, 1 ст. ложку соку алое залити 0,5 склянки води, збити в блендері і пити за 3 години до сну. По-перше, такий вітамінний коктейль дарує відчуття ситості, а по-друге, після тижня його вживання організм скаже вам спасибі", – розповідає Наталя Валевська.

Детальніше про імбир можна дізнатися в "Корисною програмою" 18 березня о 10:00.

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