Пять причин, почему необходимо есть гранат

В Украине наблюдается увеличение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для того, чтобы организм противостоял болезни, необходимо повышать иммунитет. Гранат — один из источников витамина С. Благодаря ему укрепляется иммунитет. Также этот фрукт обладает и другими полезными свойствами. Об этом говорится в "Полезной программе" телеканала "Интер".

1. Нормализует пищеварение

Гранат полезен для желудочно-кишечного тракта: он, как и все кислые соки, стимулирует выделение ферментов и ускоряет пищеварение. Это низкокалорийный фрукт. В 100 граммах граната – всего 70 килокалорий. Однако следует помнить, что он повышает аппетит. Поэтому гранат лучше употреблять как аперитив за 5-10 минут до еды. Тогда вес будет снижаться без каких-либо побочных эффектов в виде депрессии и низкой работоспособности.

Оптимальная суточная норма потребления граната для взрослого человека — один плод в день или полстакана свежевыжатого сока. Сок можно разводить пополам с водой. Особенно осторожно стоит употреблять концентрированный сок тем, у кого гастрит или проблемы с поджелудочной.

2. Повышает гемоглобин

Гранат известен как продукт, восполняющий запасы железа в организме. Если уровень гемоглобина ниже нормы, то человек ощущает тошноту, головокружение, слабость. Гранатовый сок врачи часто назначают при анемии. Он содержит легкоусвояемое железо. Гранат восстанавливает клетки крови и обеспечивает организм антиоксидантами, которые выводят токсины, защищают эритроциты, переносят ферменты и аминокислоты.

3. Укрепляет сердце

Антиоксиданты, содержащиеся в гранате, также благотворно влияют на работу сердца и кровеносной системы. Они понижают давление, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина. Это препятствует образованию атеросклеротических бляшек.

4. Гранатовые косточки снижают давление и омолаживают кожу

Перемолотые косточки граната помогут снять головную боль и снизить высокое давление. Из зерен граната делают сок и эфирные масла, которые применяют в косметологии. Благодаря жирорастворимым витаминам F и E происходит омолаживание кожи и обновление клеток. Также не стоит забывать о полезных свойствах перегородок граната. Высушенные перегородки добавляют в чай. Такой напиток оказывает успокаивающее действие и помогает справиться с бессонницей.

5. Гранатовый сок укрепляет иммунитет

В гранатовом соке больше антиоксидантов, чем в красном вине, зеленом чае и других овощных или фруктовых соках. Сок граната также богат на витамин С, благодаря чему укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения организма. Правда, витамин С может расщепляться при пастеризации. Поэтому, чтобы получить больше пользы, отдавайте предпочтение свежевыжатому гранатовому соку.

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