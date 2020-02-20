Как не заболеть гриппом и простудой: 15 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет

В то время, как в Украине и мире тысячи людей болеют гриппом и простудой, самое время подумать о повышении иммунитета. Чтобы предотвратить простуду и грипп зимой, первым делом следует посетить местный продуктовый магазин. Помочь усилить иммунитет без медикаментов помогут 15 продуктов - мощных усилителей иммунной системы, пишет healthline.

Цитрусовые

Большинство людей употребляют витамин С после простуды. Поскольку он помогает укрепить иммунную систему. Считается, что витамин С увеличивает выработку лейкоцитов. Это ключ к борьбе с инфекциями.

Поскольку ваше тело не производит и не хранит его, вам необходимо ежедневно принимать витамин С для поддержания здоровья. Почти все цитрусовые с высоким содержанием витамина С.

Цитрусовые. Фото: pixabay.com

Красный перец

Если вы думаете, что цитрусовые фрукты содержат больше всего витамина С среди фруктов или овощей, подумайте еще раз. Красный перец содержит в два раза больше витамина С, чем цитрусовые. Он также являются богатым источником бета-каротина. Помимо повышения иммунной системы, витамин С может помочь сохранить здоровую кожу. Бета-каротин помогает сохранить ваши глаза и кожу здоровыми.

Красный перец. Фото: pixabay.com

Брокколи

Брокколи насыщена витаминами и минералами. Брокколи, богаты витаминами А, С и Е, а также многими другими антиоксидантами и клетчаткой, является одним из самых полезных овощей, которые вы можете положить на стол. Лучше вмго его употреблять сырым. либо после минимальной обработки.

Брокколи. Фото: pixabay.com

Чеснок

Чеснок встречается практически во всех кухнях мира, добавляя остроты еде. Ранние цивилизации признавали его ценность в борьбе с инфекциями. Согласно Национальному центру дополнительного и комплексного здравоохранения HealthTrusted Source, чеснок также может помочь снизить кровяное давление и замедлить укрепление артерий. Иммуностимулирующие свойства чеснока обусловлены высокой концентрацией серосодержащих соединений, таких как аллицин.

Чеснок. Фото: pixabay.com

Имбирь

Имбирь является еще одним ингредиентом, к которому многие обращаются после того, как заболели. Имбирь может помочь уменьшить воспаление, боль в горле и другие воспалительные заболевания. Имбирь также может помочь уменьшить тошноту.

Имбирь может помочь уменьшить хроническую боль и обладает свойствами, снижающими уровень холестерина.

Имбирь. Фото: pixabay.com

Шпинат

Шпинат богат витамином С. Он также содержит множество антиоксидантов и бета-каротина, которые могут повысить способность иммунной системы бороться с инфекциями. Как и брокколи, шпинат наиболее полезен, когда его готовят как можно меньше, чтобы сохранить свои питательные вещества. Тем не менее, легкая кулинария обработка усиливает его витамин А и позволяет другим питательным веществам выделяться из щавелевой кислоты.

Шпинат. Фото: pixabay.com

Йогурт

Ищите йогурты, на этикетке которых напечатаны "живые и активные культуры", например греческий йогурт. Эти культуры могут стимулировать вашу иммунную систему, чтобы помочь бороться с болезнями. Старайтесь получать простые йогурты, а не те, которые предварительно ароматизированы и загружены сахаром. Вы можете подсластить простой йогурт фруктами или добавить мед.

Йогурт также может быть отличным источником витамина D. Витамин D помогает регулировать иммунную систему и, как считается, повышает естественную защиту нашего организма от болезней.

Йогурт. Фото: pixabay.com

Миндаль

Когда речь идет о профилактике и борьбе с простудой, витамин Е имеет тенденцию отодвигаться на задний план. Однако витамин Е является ключом к здоровой иммунной системе. Это жирорастворимый витамин, а это означает, что для правильного усвоения требуется наличие жира. Орехи, такие как миндаль, содержат витамины и содержат полезные жиры. Порция полстакана, которая составляет около 46 целых очищенных миндальных орехов, обеспечивает почти 100 процентов рекомендуемого суточного количества витамина Е.

Миндаль. Фото: pixabay.com

Куркума

Как известно, куркума является ключевым ингредиентом во многих карри. Но эта ярко-желтая горькая пряность годами также использовалась в качестве противовоспалительного средства при лечении как остеоартрита, так и ревматоидного артрита. Кроме того, исследование показывает, что высокие концентрации куркумина, который придает куркуме свой характерный цвет, могут помочь уменьшить повреждение мышц, вызванное физической нагрузкой.

Куркума. Фото: pixabay.com

Зеленый чай

Зеленый чай является отличным антиоксидантом, который улучшают иммунную функцию. Процесс ферментации, который проходит черный чай, разрушает много EGCG. Зеленый чай, с другой стороны, пропаривается и не ферментируется, поэтому EGCG сохраняется.

Зеленый чай также является хорошим источником аминокислоты L-теанин. L-теанин может помочь в производстве соединений, борющихся с микробами, в ваших Т-клетках.

Зеленый чай. Фото: pixabay.com

Папайя

Папайя - это еще один фрукт, содержащий витамин С. Вы можете найти 224 процента рекомендуемого суточного количества витамина С в одном фрукте. У папайи также есть пищеварительный фермент папаин, который обладает противовоспалительным действием.

Папайя содержит приличное количество калия, витаминов группы В и фолата, которые полезны для вашего здоровья в целом.

Папайя. Фото: pixabay.com

Киви

Как и папайя, киви содержит незаменимые питательные вещества, включая фолат, калий, витамин К и витамин С. Витамин С повышает уровень лейкоцитов в борьбе с инфекцией, в то время как другие питательные вещества киви поддерживают нормальную работу вашего организма.

Киви. Фото: pixabay.com

Домашняя птица

Когда вы болеете, куриный суп - это больше, чем просто пища для хорошего самочувствия с эффектом плацебо. Это помогает улучшить симптомы простуды, а также помогает защитить вас от болезней. Птица, такая как курица и индейка, богата витамином B-6. Приблизительно 3 унции легкого мяса индейки или курицы содержат от 40 до 50 процентов от рекомендуемой вами суточной нормы B-6.

Витамин B-6 является важным игроком во многих химических реакциях, происходящих в организме. Это также жизненно важно для формирования новых и здоровых эритроцитов. В бульоне, приготовленном путем варки куриных костей, содержатся желатин, хондроитин и другие питательные вещества, полезные для заживления кишечника и иммунитета.

Бульон. Фото: pixabay.com

Семечки

Семена подсолнечника полны питательных веществ, в том числе фосфора, магния и витамина B-6. Они также невероятно богаты витамином Е, мощным антиоксидантом.

Витамин Е играет важную роль в регулировании и поддержании функции иммунной системы. Другие продукты с высоким содержанием витамина Е включают авокадо и темно-зеленые листья.

Семечки. Фото: pixabay.com

Моллюски

Моллюски - это не то, что приходит на ум многим, кто пытается повысить свою иммунную систему, но некоторые виды моллюсков содержат цинк.

Цинк не привлекает столько внимания, как многие другие витамины и минералы, но нашему организму они нужны, чтобы иммунные клетки могли функционировать так, как задумано.

Разновидности моллюсков с высоким содержанием цинка включают в себя:

краб

моллюски

омар

Обратите внимание, чтобы в рационе было больше рекомендуемого суточного количества цинка. Для взрослых мужчин - это 11 мг (мг), а для женщин - 8 мг. Слишком много цинка может на самом деле подавлять работу иммунной системы.

Моллюски. Фото: pixabay.com

Разнообразие является ключом к правильному питанию. Есть только один из этих продуктов будет недостаточно, чтобы помочь бороться с гриппом, даже если вы едите его постоянно. Обратите внимание на размеры порций и рекомендуемое суточное потребление, чтобы вы не получали слишком много одного витамина и слишком мало других.

Напомним, ранее Українські Новини писали о вариантах напитков, которые не только согреют, но и будут чрезвычайно полезными, а также о том, как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах.