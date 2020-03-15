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15 марта 2020, воскресенье, 13:44 16
Lifestyle 2020-03-15T13:45:42+02:00
Українські Новини
Как укрепить иммунитет. Рецепты полезных домашних напитков

Как укрепить иммунитет. Рецепты полезных домашних напитков

Валерия Драгомирова
Чай, Иммунитет, Рецепт для иммунитета, Повышение иммунитета
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com

Только за прошедшую неделю ОРВИ заболели 213 531 человек, а от гриппа умерли 9 человек. Пока в Украине продолжается карантин в связи с распространением COVID-19, где украинцам рекомендуют оставаться дома, можно укреплять иммунитет с помощью чая. Українські Новини собрали рецепты чая для повышения иммунитета.

Ромашковый чай

3 столовые ложки высушенных соцветий ромашки засыпать в литровый термос и залить кипятком. Дать настояться в течение 1 - 1,5 часа. Процедить и добавить 5 ч.л. меда, 5 ч.л. сока лимона. Можно этот чай снова перелить в термос, чтобы он сохранился горячим до конца дня.

Пить его можно в течение дня. Такой чай поможет и при ангине, бронхите, гриппе.

Ромашковый чай. Фото: pixabayРомашковый чай. Фото: pixabay

Чай из женьшеня

Для приготовления чая из женьшеня понадобится порошок из сухого корня. Он заливается кипятком в пропорции 1:10, пусть постоит и настоится 10 минут. Теперь осталось процедить.

Такой чай защитит от простуды и увеличит количество иммунных клеток в крови. Пьют его по 1 ст.л. 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 30 дней.
Женьшень помогает не только улучшить иммунитет, но и справляться со стрессом.

Земляничный чай

Залейте двумя стаканами кипятка 3 ст.л. измельченных листьев земляники, дайте настояться 10 минут и чай готов. В него можно добавить для усиления вкуса и аромата сухих ягод земляники, а также лимон и сахар.
Такой чай укрепляет иммунитет, помогает от мочекаменной болезни и при простудах.

Чай из калины

Чай из калины не всем нравится из-за своего специфического вкуса, но очень полезен как при простуде, так и для ее профилактики. Чай из калины можно заваривать из самых ягод, или добавлять к обычному черному чаю.

Калиновый чай. Фото: pixabayКалиновый чай. Фото: pixabay

Имбирный чай с лимоном

Согреет и избавит от простуды. Рецепт: 1 ст. горячей воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сока лимона, 0,5 ч. л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы.

Имбирный чай. Фото: pixabayИмбирный чай. Фото: pixabay



Ранее Українські Новини писали о рецептах имбирных напитков для укрепления иммунитета. 

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