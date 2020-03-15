Как укрепить иммунитет. Рецепты полезных домашних напитков

Только за прошедшую неделю ОРВИ заболели 213 531 человек, а от гриппа умерли 9 человек. Пока в Украине продолжается карантин в связи с распространением COVID-19, где украинцам рекомендуют оставаться дома, можно укреплять иммунитет с помощью чая. Українські Новини собрали рецепты чая для повышения иммунитета.

Ромашковый чай



3 столовые ложки высушенных соцветий ромашки засыпать в литровый термос и залить кипятком. Дать настояться в течение 1 - 1,5 часа. Процедить и добавить 5 ч.л. меда, 5 ч.л. сока лимона. Можно этот чай снова перелить в термос, чтобы он сохранился горячим до конца дня.



Пить его можно в течение дня. Такой чай поможет и при ангине, бронхите, гриппе.

Ромашковый чай. Фото: pixabay

Чай из женьшеня



Для приготовления чая из женьшеня понадобится порошок из сухого корня. Он заливается кипятком в пропорции 1:10, пусть постоит и настоится 10 минут. Теперь осталось процедить.



Такой чай защитит от простуды и увеличит количество иммунных клеток в крови. Пьют его по 1 ст.л. 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 30 дней.

Женьшень помогает не только улучшить иммунитет, но и справляться со стрессом.

Земляничный чай

Залейте двумя стаканами кипятка 3 ст.л. измельченных листьев земляники, дайте настояться 10 минут и чай готов. В него можно добавить для усиления вкуса и аромата сухих ягод земляники, а также лимон и сахар.

Такой чай укрепляет иммунитет, помогает от мочекаменной болезни и при простудах.

Чай из калины



Чай из калины не всем нравится из-за своего специфического вкуса, но очень полезен как при простуде, так и для ее профилактики. Чай из калины можно заваривать из самых ягод, или добавлять к обычному черному чаю.

Калиновый чай. Фото: pixabay

Имбирный чай с лимоном



Согреет и избавит от простуды. Рецепт: 1 ст. горячей воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сока лимона, 0,5 ч. л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы.

Имбирный чай. Фото: pixabay





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