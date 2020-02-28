Выводит холестерин и придает вкус. Чем хороша горчица и как ее выбрать?

Горчица — самая популярная приправа на украинской кухне. С ней даже самые простые угощения становятся по-настоящему пикантными. Дижонская, американская, баварская... Одна лучше всего подходит для салатов, другая – для хот-догов, а какая-то – идеально подчеркнет вкус мяса. Пресс-служба "Интера" рассказала, как правильно выбирать горчицу и чем этот продукт полезен для нашего организма.

В зернах горчицы содержится много полезных микроэлементов: белок, ненасыщенные жиры, витамины и минералы, которые оказывают на организм положительное воздействие:

улучшают кровообращение;

выводят из организма вредный холестерин;

улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем;

нормализуют повышенное артериальное давление;

укрепляют иммунитет;

нейтрализуют токсины;

улучшают память.

Гастроэнтеролог Галина Салтыкова считает, что побочные действия могут возникнуть только тогда, когда есть слишком много горчицы.

"Что касается побочных действий, то они могут возникать при чрезмерном и неконтролируемом употреблении горчицы. Горчица – это приправа, поэтому нельзя заменять ею обычную еду. Она обладает раздражающим эффектом на слизистые и может вызвать ожог. Желательно употреблять не более 2 чайных ложек продукта в день", — рассказала Галина Салтыкова.

Эксперт по качеству и безопасности продуктов Мария Янчик рассказала, от чего зависит вкус горчицы и как выбрать хороший натуральный продукт:

В состав качественной горчицы обязательно должны входить горчичные зерна или семена, а не горчичный порошок. А также винный или спиртовой уксус вместо столового. Натуральный продукт не должен содержать растительного масла, консервантов, красителей, стабилизаторов, ароматизаторов, а также муки и других примесей. Натуральная горчица должна иметь приятный светло-желтый или желто-коричневый цвет. Серый цвет приправы указывает на то, что она приготовлена из горчичного порошка, а не из зерен или семян. А консистенция качественной горчицы должна быть однородной, без комочков и расслоений. Семена горчицы делятся на 3 вида: белые или желтые, коричневые и черные. При этом чем темнее зерна, тем более острым будет вкус у готовой приправы. Однако производители не указывают, из какого сырья изготовлен их продукт. На этикетке упаковки обычно указана только степень остроты горчицы: острая, неострая или средней остроты. Горчицу желательно покупать в прозрачной стеклянной банке, а не в пластмассовой и не в тюбике. В прозрачной стеклянной банке видны консистенция и цвет продукта. Если горчица покрыта темной корочкой или на поверхности образовались пузырьки и масляные капли, значит, продукт испорчен. При выборе горчицы обратите внимание на срок годности: он не должен превышать 45 дней. Если производитель указал более длительный срок, значит, в горчицу добавлены дополнительные консерванты.

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