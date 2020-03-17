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  • Десять эфирных масел, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с вирусными инфекциями
17 марта 2020, вторник, 22:20 143
Lifestyle 2020-03-17T22:48:36+02:00
Українські Новини
Десять эфирных масел, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с вирусными инфекциями

Десять эфирных масел, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с вирусными инфекциями

Елена Новикова
Иммунитет, антисептик, Повышение иммунитета, Эфирное масло
Эфирные масла. Фото: pixabay
Эфирные масла. Фото: pixabay

Простуда и грипп, могут значительно ухудшить самочувствие, а большинство вариантов лечения сводятся к облегчению симптомов. Однако, эфирные масла могут смягчить симптомы этих болезней. С их помощью делают даже антисептики. Некоторые из них, как и травяные чаи, могут поднять иммунитет. Подробнее о том, какие эфирные масла обладают такими свойствами, расскажут Українські Новини.

Лаванда (Lavandula aungustifolia)

Эфирное масло из лаванды успокаивает нервную систему, а также монотерпены, которые содержатся в масле, снижают риск инфицирования организма. Не рекомендуют применять его при беременности, эпилепсии, гипотонии, анемии.

Эвкалипт (eucalyptus globulus, eucalyptus sideroxylon и eucalyptus torquata)

Эвкалипт является антиоксидантом. Эфирное масло из этого растения обладает сильным антибактериальным и противовирусным действием, а также отхаркивающим эффектом (разжижает мокроту в дыхательных путях). Не рекомендуется беременным.

Коричник камфорный (Ravintsara Cinnamomum camphor ct 1,8 cineole)

Это эфирное масло активно используют для стимуляции иммунитета, ведь оно обладает противовирусной активностью. Не рекомендуют применять беременным, кормящим мамам и малышам первых трех лет жизни.

Чабрец или тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris ct linalool)

Эфирное масло тимьяна стимулирует иммунную систему. Его можно использовать регулярно. Но не следует применять беременным, при артериальной гипертензии, эпилепсии, сердечной недостаточности.

Черный перец (Piper nigrum)

Это эфирное масло обладает иммунностимулирующим эффектом, который можно использовать в поддерживающей терапии, для ускорения выздоровления. В малых дозах способно сбивать самую высокую температуру. Также у масла выражен обезболивающий эффект при головной боли и мигренях и нормализующий эффект при спазмах сосудов, головокружениях, гипоксии, слабости, обморочных состояниях.

Перечная мята (Mentha piperita)

Перечная мята полезна при астме, воспалительных процессах в бронхах и легких, при многих гинекологических заболеваниях и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Лимон (Citrus limonum)

Эфирное масло лимона может помочь при бронхите или в случае столкновения с вирусом гриппа. При соответствующем разведении эфирное масло лимона можно употреблять внутрь. Он также стимулирует иммунитет и обладает как противовирусными, так и антибактериальными свойствами.

Гвоздика (Syzygium aromaticum)

Одно из основных ингредиентов в составе гвоздики, эвгенол, обладает обезболивающими и противовирусными свойствами при местном применении. 

Розмарин (Rosmarinus officinalis)

Эфирное масло розмарина обладает множеством полезных свойств. В частности, противовирусными и антибактериальными свойствами.

Ладан (Boswellia carteii)

Ладан широко применяют при респираторных заболеваниях и в качестве стимулятора иммунной системы. Также ладан положительно влияет на самочувствие.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какими полезными свойствами обладают специи, а также какие 15 продуктов повышают иммунитет.

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