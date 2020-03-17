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17 березня 2020, вівторок, 18:01 8
Силові структури 2020-03-17T19:00:02+02:00
Українські Новини
Т.в.о. директора ДБР став заступник директора Олександр Соколов

Т.в.о. директора ДБР став заступник директора Олександр Соколов

Елена Новикова
ДБР, Призначення на посаду, директор ДБР, Олександр Соколов, Т.в.о директора ДБР
ДБР. Фото: сайт президента України
ДБР. Фото: сайт президента України

Після того, як Ірину Венедиктову призначили генеральним прокурором, тимчасово виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) став заступник директора Олександр Соколов.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"У зв'язку з призначенням Ірини Венедиктової генеральним прокурором, виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов", - сказано в ньому.

Наголошується, що Соколов приступає до виконання повноважень з 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедиктову. До цього виконуючим обов'язки генерального прокурора був заступник генпрокурора Віктор Чумак після того, як Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапке.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади Генерального директора бюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючого обов'язки директора депутата Верховної Ради Ірину Венедиктова.

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