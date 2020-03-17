Т.в.о. директора ДБР став заступник директора Олександр Соколов

Після того, як Ірину Венедиктову призначили генеральним прокурором, тимчасово виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) став заступник директора Олександр Соколов.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"У зв'язку з призначенням Ірини Венедиктової генеральним прокурором, виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов", - сказано в ньому.

Наголошується, що Соколов приступає до виконання повноважень з 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедиктову. До цього виконуючим обов'язки генерального прокурора був заступник генпрокурора Віктор Чумак після того, як Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапке.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади Генерального директора бюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючого обов'язки директора депутата Верховної Ради Ірину Венедиктова.