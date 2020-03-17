ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) скасувала заплановану на 20-24 квітня весняну сесію через спалах коронавірусу, після того, як скасувала низку засідань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ від 16 березня, передають Українські Новини.

"Весняна пленарна сесія ПАРЄ, запланована на 20-24 квітня 2020 року, була скасована через спалахи коронавірусу COVID-19", - йдеться в ньому.

Зазначено, що президент ПАРЄ Рік Демс проконсультувався з Бюро асамблеї перед тим, як скасувати сесію.

Під час прийняття відповідного рішення враховувалися обмеження на поїздки і карантинні заходи, введені низкою держав - членів Ради Європи.

Зокрема, враховувалися рішення, прийняті Францією, яка є приймаючою країною.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавірусу.

Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу з 12 березня по 3 квітня.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу Covid-19 у світі.

Тим часом у Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей.