ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) скасувала заплановану на 20-24 квітня весняну сесію через спалах коронавірусу, після того, як скасувала низку засідань. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ від 16 березня, передають Українські Новини. "Весняна пленарна сесія ПАРЄ, запланована на 20-24 квітня 2020 року, була скасована через спалахи коронавірусу COVID-19", - йдеться в ньому. Зазначено, що президент ПАРЄ Рік Демс проконсультувався з Бюро асамблеї перед тим, як скасувати сесію. Під час прийняття відповідного рішення враховувалися обмеження на поїздки і карантинні заходи, введені низкою держав - членів Ради Європи. Зокрема, враховувалися рішення, прийняті Францією, яка є приймаючою країною. Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавірусу. Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу з 12 березня по 3 квітня. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Тим часом у Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей.