Криклій пообіцяв, що "Укрпошта" буде доставляти ліки

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що акціонерне товариство "Укрпошта" зможе доставляти лікарські засоби, а не тільки пенсії.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

За його словами, на засіданні уряду 16 березня Мінінфраструктури було доручено розробити постанову, яка дозволить в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків з допомогою національного оператора поштового зв'язку.

"Укрпошта" зможе в цей особливий період доставляти не тільки пенсію, але і ліки і медичні засоби в разі необхідності", - прокоментував Криклій.

Тим часом, на карантині "Нова пошта" продовжить працювати, але не всіма відділеннями.

Як повідомляли Українські Новини, центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня.

Київське метро закриють сьогодні в 23.00. А Дніпровський метрополітен закривається з 18 березня з 12:00 до 3 квітня.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що на час карантину енергосистема України працює в штатному режимі.