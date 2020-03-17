На карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями

Из-за объявленного карантина "Новая почта" закрыла часть отделений, но продолжает работать.

Об этом сообщает пресс-служба почтового сервиса на своей странице в Facebook.

Так, ограничения касаются отделений, которые находятся в торгово-развлекательных центрах. На сайте компании приведен список закрытых отделений в каждой из областей. Остальные отделения работают в обычном режиме.

Пресс-служба подчеркнула, что компания внимательно следит за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведет переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы доставки.

Чтобы обезопасить своих клиентов, "Новая почта" ввела новые правила:

все отделения оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения;

в отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр;

в отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств;

все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.

"Во всех наших отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактическим мерам по предотвращению распространения вируса", - заявляют в компании.

Как сообщали Українські Новини, центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.

Киевское метро закроют сегодня в 23.00. А Днипровский метрополитен закрывается с 18 марта с 12:00 до 3 апреля.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что на время карантина энергосистема Украины работает в штатном режиме.